Политика

Зеленский: мирный план США не требует отказа Украины от курса на НАТО

Ведомости

Последняя версия американского плана урегулирования украинского конфликта не требует от Киева официально отказаться от курса на вступление в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Le Monde.

По словам Зеленского, Украина ранее отклонила предложения, предполагавшие внесение изменений в конституцию страны с закреплением отказа от членства в альянсе. «НАТО само решает, готово ли оно принять Украину, и наш выбор сделан», – подчеркнул он.

Президент также сообщил, что в документе содержится положение о проведении выборов на Украине после подписания мирного соглашения. Он отметил, что готов организовать голосование при условии предоставления Соединенными Штатами и европейскими партнерами гарантий безопасности.

В то же время Зеленский заявил об отсутствии консенсуса с американской стороной по вопросам Донбасса и Запорожской атомной электростанции. По его словам, план предполагает заморозку боевых действий на текущей линии фронта и начало обсуждений создания демилитаризованных зон.

Украинский лидер добавил, что ожидает ответа от России на последнюю версию американского плана после консультаций Москвы с Вашингтоном.

24 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в текущем переговорном процессе по Украине мяч находится на стороне Москвы. При этом он подчеркнул, что США намерены понять, на что Россия «максимально готова пойти» для завершения конфликта. Он отметил, что о желаниях Украины Вашингтон имеет «достаточно хорошее представление».

