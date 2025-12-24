Зеленский: мирный план США не требует отказа Украины от курса на НАТО

24 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в текущем переговорном процессе по Украине мяч находится на стороне Москвы. При этом он подчеркнул, что США намерены понять, на что Россия «максимально готова пойти» для завершения конфликта. Он отметил, что о желаниях Украины Вашингтон имеет «достаточно хорошее представление».