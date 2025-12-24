Постпред США при НАТО: мяч в украинском урегулировании находится на стороне РФ

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ходе саммита с делегацией США на Аляске практически согласилась с предложениями Белого дома. По словам российского лидера, в связи с этим нельзя сказать, что Москва что-то отвергает. Он посчитал, что теперь «мяч на стороне киевского режима и его западных спонсоров».