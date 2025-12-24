Постпред США при НАТО: мяч в украинском урегулировании находится на стороне РФ

Постпред США при НАТО: мяч в украинском урегулировании находится на стороне РФВашингтон хочет понять, на что готова пойти Москва в процессе переговоров, указал Уитакер
В текущем переговорном процессе по Украине мяч находится на стороне Москвы, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер телеканалу Fox News.
«Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он. По словам американского постпреда, президент США Дональд Трамп и представители его делегации продолжают прилагать огромные усилия, чтобы урегулировать конфликт на Украине.
При этом Уитакер подчеркнул, что США намерены понять, на что Россия «максимально готова пойти» для завершения конфликта. Он отметил, что о желаниях Украины Вашингтон имеет «достаточно хорошее представление».
19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ходе саммита с делегацией США на Аляске практически согласилась с предложениями Белого дома. По словам российского лидера, в связи с этим нельзя сказать, что Москва что-то отвергает. Он посчитал, что теперь «мяч на стороне киевского режима и его западных спонсоров».
Уитакер 24 декабря также рассказал, что участники процесса по урегулированию кризиса на Украине работают над четырьмя итоговыми документами. Он заявил, что сейчас на столе переговоров находятся мирный план из 20 пунктов, документ о многосторонних гарантиях безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и восстановления после установления мира.