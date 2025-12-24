Газета
Главная / Политика /

США готовят четыре документа по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Участники переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине работают над четырьмя итоговыми документами. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Fox News.

По его словам, в настоящее время на столе переговоров находятся мирный план из 20 пунктов, документ о многосторонних гарантиях безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и восстановления после установления мира.

«Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке проектов документов после переговоров с представителями США. Зеленский отметил, что зафиксированные положения, по версии Киева, направлены на окончание боевых действий и предотвращение нового конфликта.

