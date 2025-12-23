Зеленский сообщил о подготовке проектов документов по итогам переговоров с США
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке проектов документов после переговоров с представителями США. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, подробный доклад о встречах с американской стороной представили секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В ходе переговоров с командой президента США Дональда Трампа стороны подготовили черновики нескольких документов.
Речь идет, в частности, о проектах по гарантиям безопасности для Украины, вопросам восстановления после конфликта, а также о «базовой рамке» для его завершения. Зеленский отметил, что зафиксированные положения, по версии Киева, направлены на окончание боевых действий и предотвращение нового конфликта.
Президент Украины также поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию и заявил о готовности продолжать диалог с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что дипломатические усилия, по мнению Киева, должны сопровождаться давлением на Россию и дальнейшей поддержкой Украины.
Politico писало, что переговоры по Украине в Майами, прошедшие с участием представителей США, России и Украины, не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта.