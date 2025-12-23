Зеленский сообщил о подготовке проектов документов по итогам переговоров с США

Речь идет, в частности, о проектах по гарантиям безопасности для Украины, вопросам восстановления после конфликта, а также о «базовой рамке» для его завершения. Зеленский отметил, что зафиксированные положения, по версии Киева, направлены на окончание боевых действий и предотвращение нового конфликта.