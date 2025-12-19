Путин выразил уверенность в искренности Трампа в рамках урегулирования
Американский лидер Дональд Трамп прилагает усилия, чтобы завершить конфликт на Украине. Он делает это абсолютно искренне, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
По словам главы государства, Россия во время переговоров с США на Аляске практически согласилась с предложениями Белого дома. Путин подчеркнул, что в связи с этим нельзя сказать, что Москва что-то отвергает.
Так он ответил на вопрос американского журналиста о том, что будет, если Россия не примет урегулирование. «Теперь мяч на стороне киевского режима и его западных спонсоров», – заключил президент.
18 декабря Трамп в Белом доме заявил, что есть шанс на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что Киев будет действовать быстро, так как «Россия меняет свое мнение», когда Украина тянет время. Американский лидер вновь напомнил, что смог завершить семь конфликтов между иностранными государствами.