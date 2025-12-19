Путин выразил уверенность в искренности Трампа в рамках урегулирования

18 декабря Трамп в Белом доме заявил, что есть шанс на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что Киев будет действовать быстро, так как «Россия меняет свое мнение», когда Украина тянет время. Американский лидер вновь напомнил, что смог завершить семь конфликтов между иностранными государствами.