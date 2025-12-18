Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине

Глава Белого дома вновь напомнил, что уже разрешил семь противостояний
Ведомости

Есть шанс, что в скором времени конфликт на Украине будет урегулирован, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там Россия. И, знаете, каждый раз, когда они тянут слишком много времени, Россия меняет свое мнение», – сказал американский лидер.

Он отметил, что смог завершить семь конфликтов между иностранными государствами. При этом Трамп в очередной раз сказал, что урегулирование на Украине оказалось более долгим процессом, чем казалось США.

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что между Москвой и Вашингтоном состоялась фактически двухнедельная сессия разных совещаний, консультаций, встреч в европейских столицах. По его словам, речь идет о совещаниях с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, президента Украины Владимира Зеленского и руководителей европейских стран. Представитель Кремля сообщил, что Россия ожидает от Вашингтона разъяснений по итогам этих контактов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её