Трамп рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине

Трамп рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на УкраинеГлава Белого дома вновь напомнил, что уже разрешил семь противостояний
Есть шанс, что в скором времени конфликт на Украине будет урегулирован, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там Россия. И, знаете, каждый раз, когда они тянут слишком много времени, Россия меняет свое мнение», – сказал американский лидер.
Он отметил, что смог завершить семь конфликтов между иностранными государствами. При этом Трамп в очередной раз сказал, что урегулирование на Украине оказалось более долгим процессом, чем казалось США.
18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что между Москвой и Вашингтоном состоялась фактически двухнедельная сессия разных совещаний, консультаций, встреч в европейских столицах. По его словам, речь идет о совещаниях с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, президента Украины Владимира Зеленского и руководителей европейских стран. Представитель Кремля сообщил, что Россия ожидает от Вашингтона разъяснений по итогам этих контактов.