Главная / Политика /

Песков рассказал о ходе переговоров России и США по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «России 24» рассказал о ходе переговоров России и США по украинскому урегулированию.

По словам представителя Кремля, состоялась фактически двухнедельная сессия разных совещаний, консультаций, встреч в европейских столицах. Обсуждения включали совещания и встречи с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, президента Украины Владимира Зеленского и руководителей европейских стран. Сейчас Москва ожидает от Вашингтона разъяснений по итогам этих контактов.

«В основе начала этих обсуждений лежали те параметры, которые были сначала согласованы в Анкоридже на Аляске и затем досогласовывались во время многочасовой встречи президента Путина с Уиткоффом, которая была последний раз в Москве», – пояснил Песков.

Politico узнало о возможных переговорах РФ и США по Украине в Майами

Политика / Международные отношения

Теперь же России нужно получить информацию от американцев о том, что было добавлено и что было видоизменено в результате этих европейских контактов.

По его словам, у Москву есть опасения, что европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад в это, учитывая их настрой. Песков заявил, что складывается ощущение, будто они сосредоточены на поиске средств для продолжения боевых действий и концентрируются на возможности использования заблокированных российских активов.

«Ну, подождем, увидим, проанализируем и потом уже посмотрим, как идти дальше», – сказал он.

18 декабря Песков во время брифинга уже сообщал, что Россия готовится к контактам с США, чтобы получить данные об итогах переговоров американской стороны с Украиной и европейскими партнерами. Издание Politico писало, что 20–21 декабря представители США и России могут встретиться в Майами, где Вашингтон представит результаты последнего этапа переговоров с Киевом по мирному урегулированию.

17 декабря Песков также отмечал, что намерения Зеленского в вопросе достижения мира станут понятны после изучения документов, подготовленных западной стороной.

