Песков: Россия обсуждает с США итоги переговоров с Европой и Украиной

Ведомости

Москва и Вашингтон обсуждают итога переговоров США с Европой и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной», – сказал он.

Politico писало, что в выходные 20-21 декабря США встретятся с представителями России в Майами, где представят результаты последнего этапа переговоров с Киевом по мирному урегулированию.

В середине декабря в Берлине прошли раунды переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения.

17 декабря Песков сообщил, что желание Зеленского в достижении мира выяснится после изучения подготовленных Западом документов.

