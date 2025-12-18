Песков: Россия обсуждает с США итоги переговоров с Европой и Украиной
Москва и Вашингтон обсуждают итога переговоров США с Европой и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной», – сказал он.
Politico писало, что в выходные 20-21 декабря США встретятся с представителями России в Майами, где представят результаты последнего этапа переговоров с Киевом по мирному урегулированию.
В середине декабря в Берлине прошли раунды переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения.
17 декабря Песков сообщил, что желание Зеленского в достижении мира выяснится после изучения подготовленных Западом документов.