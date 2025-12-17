Газета
Главная / Политика /

Кремль: желание Зеленского достичь мира будет ясно из предложений Киева

Ведомости

Желание президента Украины Владимира Зеленского в достижении мира выяснится после изучения подготовленных Западом документов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о взглядах Москвы и Киева на мир на Украине.

«Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами, с украинцами», – сказал он.

Пока Песков не стал делать «какие-то прогнозы» и «давать какие-то комментарии».

Накануне Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира, но у них разное видение, как именно должен завершиться конфликт.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. Спорными Киев считает положения о передаче РФ территорий и гарантиях безопасности.

Песков сообщал, что российская сторона пока не получила информации об итогах переговоров Киева, Вашингтона и европейских лидеров.

