Кремль: желание Зеленского достичь мира будет ясно из предложений Киева
Желание президента Украины Владимира Зеленского в достижении мира выяснится после изучения подготовленных Западом документов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о взглядах Москвы и Киева на мир на Украине.
«Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами, с украинцами», – сказал он.
Пока Песков не стал делать «какие-то прогнозы» и «давать какие-то комментарии».
Накануне Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира, но у них разное видение, как именно должен завершиться конфликт.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. Спорными Киев считает положения о передаче РФ территорий и гарантиях безопасности.
Песков сообщал, что российская сторона пока не получила информации об итогах переговоров Киева, Вашингтона и европейских лидеров.