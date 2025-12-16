Газета
Песков: РФ пока не получила информацию об итогах переговоров Украины и США

Ведомости

Российская сторона пока не получила информацию об итогах переговорах Киева, Вашингтона и европейских лидеров. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», – отметил он. 

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. «Нужно встречаться и работать» для создания условий для завершения конфликта, заявил украинский лидер.

Axios писал, что Вашингтон намерен в ближайшее время представить России «сильнейший пакет» предложений по урегулированию украинского конфликта. Как уточняет портал, новые предложения США могут включать в себя значительные уступки со стороны Украины. Россия, в свою очередь, может не согласиться на предложенные условия и выдвинуть более высокие требования. Основной нерешенный вопрос касается территорий, пишет портал.

