Песков: РФ пока не получила информацию об итогах переговоров Украины и США
Российская сторона пока не получила информацию об итогах переговорах Киева, Вашингтона и европейских лидеров. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», – отметил он.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. «Нужно встречаться и работать» для создания условий для завершения конфликта, заявил украинский лидер.
Axios писал, что Вашингтон намерен в ближайшее время представить России «сильнейший пакет» предложений по урегулированию украинского конфликта. Как уточняет портал, новые предложения США могут включать в себя значительные уступки со стороны Украины. Россия, в свою очередь, может не согласиться на предложенные условия и выдвинуть более высокие требования. Основной нерешенный вопрос касается территорий, пишет портал.