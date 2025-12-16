Песков: РФ пока не получила информацию об итогах переговоров Украины и США

Axios писал, что Вашингтон намерен в ближайшее время представить России «сильнейший пакет» предложений по урегулированию украинского конфликта. Как уточняет портал, новые предложения США могут включать в себя значительные уступки со стороны Украины. Россия, в свою очередь, может не согласиться на предложенные условия и выдвинуть более высокие требования. Основной нерешенный вопрос касается территорий, пишет портал.