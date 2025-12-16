Axios: США представят РФ пакет предложений по урегулированию на Украине
Американская сторона планирует в ближайшее время представить России «сильнейший пакет» предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.
По информации собеседника портала, Вашингтон стремится разработать комплекс мер, который сможет завершить переговорный процесс между Россией и Украиной и будет приемлем для российского президента Владимира Путина. Этот вывод был сделан после переговоров между делегациями США и Украины в Берлине, состоявшихся 14 и 15 декабря.
Как уточняет Axios, новые предложения США могут включать в себя значительные уступки со стороны Украины. Россия, в свою очередь, может не согласиться на предложенные условия и выдвинуть более высокие требования. Основной нерешенный вопрос касается территорий, пишет портал.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. «Нужно встречаться и работать» для создания условий для завершения конфликта, заявил украинский лидер.