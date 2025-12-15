Зеленский заявил о несогласии по некоторым пунктам мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что на переговорах с командой президента США Дональда Трампа не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. Об этом он заявил по итогам переговоров в Берлине, передает украинское интернет-издание «Страна».