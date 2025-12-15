Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский заявил о несогласии по некоторым пунктам мирного соглашения

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что на переговорах с командой президента США Дональда Трампа не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. Об этом он заявил по итогам переговоров в Берлине, передает украинское интернет-издание «Страна».

«Нужно встречаться и работать» для создания условий для завершения конфликта, заявил Зеленский.

Один из украинских дипломатов сообщил Bloomberg, что украинские и американские переговорщики продвинулись в обсуждении возможного мирного соглашения и рассчитывают приблизиться к договоренностям уже к концу дня. Это подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров, ключевое внимание стороны уделили территориальным вопросам. В частности, обсуждалась позиция США, которые поддержали российское требование о выводе украинских войск из отдельных районов Донецкой области. Украинская сторона ранее неоднократно выступала против подобных условий.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Со стороны Вашингтона в них приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Переговоры длились два дня.

Как отмечало издание The Guardian, сторонам не удалось прийти к согласию по территориальным вопросам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь