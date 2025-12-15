Переговоры Украины и США в Берлине завершились

11 декабря Зеленский сообщил, что вопрос о контроле над Донбассом, прописанный в мирном плане по урегулированию конфликта, может быть вынесен на голосование. По его мнению, принимать решение о контроле над территориями должен украинский народ с помощью голосования или референдума.