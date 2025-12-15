Переговоры Украины и США в Берлине завершились

Переговоры Украины и США в Берлине завершилисьСтороны так и не смогли разрешить территориальный спор
Переговоры между Украиной и США в Берлине завершились, сообщила газета The Guardian.
Участники встречи так и не смогли разрешить территориальные вопросы, отмечает издание.
В программе президента Украины Владимира Зеленского ожидаются встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и спикером бундестага Юлией Клекнер. После чего он посетит заседание германо-украинского экономического форума, а также проведет переговоры и пресс-конференцию с канцлером Фридрихом Мерцем. В конце дня Зеленскому предстоит посетить вечерний ужин с европейскими лидерами.
Ранее AFP со ссылкой на источник сообщило, что США во время берлинских переговоров по-прежнему требуют от Украины полного вывода войск из Донбасса.
11 декабря Зеленский сообщил, что вопрос о контроле над Донбассом, прописанный в мирном плане по урегулированию конфликта, может быть вынесен на голосование. По его мнению, принимать решение о контроле над территориями должен украинский народ с помощью голосования или референдума.