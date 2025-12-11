Зеленский допустил вынесение на голосование вопроса контроля над Донбассом

11 декабря Financial Times писала, что США считают неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках возможного мирного урегулирования. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по данным газеты, настаивает на отказе Украины от оставшейся части Донбасса, что, по его мнению, позволит достичь справедливого мира и предотвратить затяжной, более разрушительный конфликт.