Зеленский допустил вынесение на голосование вопроса контроля над Донбассом

Ведомости

Вопрос о контроле над Донбассом, прописанный в мирном плане по урегулированию конфликта, может быть вынесен на голосование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «Суспильне».

По его мнению, принимать решение о контроле над территориями должен украинский народ с помощью голосования или референдума.

Зеленский также отметил, что сейчас на дипломатическую конструкцию значительно влияет ситуация на фронте.

Представители США, Украины и Европы могут обсудить мирный план 13 декабря

Политика / Международные отношения

По словам украинского лидера, США не установили четких сроков для мирных предложений.

11 декабря Financial Times писала, что США считают неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках возможного мирного урегулирования. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по данным газеты, настаивает на отказе Украины от оставшейся части Донбасса, что, по его мнению, позволит достичь справедливого мира и предотвратить затяжной, более разрушительный конфликт.

8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.

