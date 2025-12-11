Зеленский допустил вынесение на голосование вопроса контроля над Донбассом
Вопрос о контроле над Донбассом, прописанный в мирном плане по урегулированию конфликта, может быть вынесен на голосование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «Суспильне».
По его мнению, принимать решение о контроле над территориями должен украинский народ с помощью голосования или референдума.
Зеленский также отметил, что сейчас на дипломатическую конструкцию значительно влияет ситуация на фронте.
По словам украинского лидера, США не установили четких сроков для мирных предложений.
11 декабря Financial Times писала, что США считают неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках возможного мирного урегулирования. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по данным газеты, настаивает на отказе Украины от оставшейся части Донбасса, что, по его мнению, позволит достичь справедливого мира и предотвратить затяжной, более разрушительный конфликт.
8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.