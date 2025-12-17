Politico узнало о возможных переговорах РФ и США по Украине в Майами
Представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, представители США и РФ, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации Трампа по прекращению почти четырехлетнего конфликта между Киевом и Москвой», – пишет Politico.
По данным издания, в состав российской делегации может войти глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону, как ожидается, будут представлять спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер.
15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва пока не обсуждала с Вашингтоном ход переговоров по украинскому урегулированию между представителями США и Киева в Берлине, однако рассчитывает получить информацию об их итогах от американской стороны.
В начале декабря Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые продолжались около пяти часов. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе встречи обсуждали американский план мирного урегулирования, а также еще четыре документа по этой тематике.