Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico узнало о возможных переговорах РФ и США по Украине в Майами

Ведомости

Представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, представители США и РФ, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации Трампа по прекращению почти четырехлетнего конфликта между Киевом и Москвой», – пишет Politico.

По данным издания, в состав российской делегации может войти глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону, как ожидается, будут представлять спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер.

15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва пока не обсуждала с Вашингтоном ход переговоров по украинскому урегулированию между представителями США и Киева в Берлине, однако рассчитывает получить информацию об их итогах от американской стороны.

В начале декабря Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые продолжались около пяти часов. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе встречи обсуждали американский план мирного урегулирования, а также еще четыре документа по этой тематике.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её