Politico узнало о возможных переговорах РФ и США по Украине в Майами

В начале декабря Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые продолжались около пяти часов. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе встречи обсуждали американский план мирного урегулирования, а также еще четыре документа по этой тематике.