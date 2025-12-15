Газета
Песков: Россия ждет, что США проинформируют об итогах переговоров в Берлине

Ведомости

Москва не обсуждает с Вашингтоном ход переговоров по урегулированию на Украине в Берлине, но рассчитывает получить информацию об их результатах от американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас работа продолжается между американскими, европейскими и украинскими переговорщиками. «Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», – подчеркнул представитель Кремля.

15 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» по итогам переговоров, которые начались 14 декабря в Берлине с участием представителей Вашингтона и Киева. По его словам, встреча продолжалась более пяти часов. За это время стороны «провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам».

13 декабря The Wall Street Journal писала, что переговоры в Берлине имеют решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта до конца 2025 г. А 15 декабря издание сообщило со ссылкой на источники о том, что США не хотят идти на уступки Киеву по мирному плану.

