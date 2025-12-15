Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах с Зеленским в Берлине

По данным Die Welt, в переговорах принимал участие и канцлер Германии Фридрих Мерц, но он их покинул еще до завершения. Причина такого решения не называлась. 13 декабря The Wall Street Journal писала, что переговоры в Берлине имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.