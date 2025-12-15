Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах с Зеленским в Берлине
В ходе переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также делегаций Киева и Вашингтона в Берлине был достигнут значительный прогресс. Об этом Уиткофф сообщил в соцсети X.
По его словам, встреча продолжалась более пяти часов.
«Представители [США и Украины] провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча», – написал Уиткофф.
По данным Die Welt, в переговорах принимал участие и канцлер Германии Фридрих Мерц, но он их покинул еще до завершения. Причина такого решения не называлась. 13 декабря The Wall Street Journal писала, что переговоры в Берлине имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.