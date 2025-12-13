WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами по Украине 14-15 декабря

WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами по Украине 14-15 декабряБелый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта до конца года
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет встречи с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в выходные дни 14 и 15 декабря. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что встречи имеют решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.
10 декабря Reuters писало, что европейские лидеры планируют собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Во встрече должны принять участие около десятка лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По данным Kyiv Post, до собрания европейских лидеров в Берлине Уиткофф встретится с советниками по национальной безопасности стран «евротройки».
11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими партнерами. Источник заявил, что документ из 20 пунктов содержит «некоторые новые идеи», включая положения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва опасается ухудшения условий мирного плана.