Главная / Политика /

WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами по Украине 14-15 декабря

Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта до конца года
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет встречи с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в выходные дни 14 и 15 декабря. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что встречи имеют решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.

10 декабря Reuters писало, что европейские лидеры планируют собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Во встрече должны принять участие около десятка лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По данным Kyiv Post, до собрания европейских лидеров в Берлине Уиткофф встретится с советниками по национальной безопасности стран «евротройки».

11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими партнерами. Источник заявил, что документ из 20 пунктов содержит «некоторые новые идеи», включая положения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва опасается ухудшения условий мирного плана.

