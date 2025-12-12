СМИ: Уиткофф встретится с «евротройкой» до собрания лидеров ЕС
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет встречу с советниками по национальной безопасности стран «евротройки» до собрания европейских лидеров 15 декабря в Берлине. Об этом пишет Kyiv Post.
Возможный диалог станет «последней попыткой наладить отношения» перед Берлином.
10 декабря Reuters сообщил, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Всего во встрече должны принять участие около десятка лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Axios со ссылкой на официального представителя Белого дома и украинского чиновника писал накануне, что 13 декабря в Париже могут пройти переговоры высокопоставленных представителей США с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании по мирному плану США. 11 декабря ABC News передавал, что Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, подготовленный совместно с европейскими партнерами.