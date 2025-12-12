Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СМИ: Уиткофф встретится с «евротройкой» до собрания лидеров ЕС

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет встречу с советниками по национальной безопасности стран «евротройки» до собрания европейских лидеров 15 декабря в Берлине. Об этом пишет Kyiv Post.

Возможный диалог станет «последней попыткой наладить отношения» перед Берлином.

10 декабря Reuters сообщил, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Всего во встрече должны принять участие около десятка лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Axios со ссылкой на официального представителя Белого дома и украинского чиновника писал накануне, что 13 декабря в Париже могут пройти переговоры высокопоставленных представителей США с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании по мирному плану США. 11 декабря ABC News передавал, что Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, подготовленный совместно с европейскими партнерами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте