WSJ: США не хотят идти на уступки Киеву по мирному плану

По данным источников WSJ, сохраняются разногласия по территориальной теме и оценке ситуации на фронте. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина проигрывает на поле боя, тогда как Зеленский призывает не доверять оценкам Москвы. Также Киев, по данным издания, продолжает настаивать на сохранении контроля над частями Донбасса и ограничении численности своих вооруженных сил на текущем уровне. Стороны договорились продолжить консультации 15 декабря.