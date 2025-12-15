WSJ: США не хотят идти на уступки Киеву по мирному плану
США не готовы идти на компромисс с Украиной по ключевым положениям проекта мирного соглашения, несмотря на заявления сторон о прогрессе на переговорах. Об этом пишет The Wall Street Journal по итогам встречи делегаций в Берлине.
Переговоры прошли 14 декабря и продолжались около несколько часов. По данным издания Вашингтон настаивает на принятии быстрых решений, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что нужно устранить имеющиеся разногласия.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи заявил, что стороны «провели обстоятельные дискуссии по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы и достигли значительного прогресса».
По данным источников WSJ, сохраняются разногласия по территориальной теме и оценке ситуации на фронте. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина проигрывает на поле боя, тогда как Зеленский призывает не доверять оценкам Москвы. Также Киев, по данным издания, продолжает настаивать на сохранении контроля над частями Донбасса и ограничении численности своих вооруженных сил на текущем уровне. Стороны договорились продолжить консультации 15 декабря.
13 декабря The Wall Street Journal писала, что берлинские переговоры рассматриваются Белым домом как очень важные, поскольку администрация США стремится добиться соглашения по урегулированию конфликта до конца 2025 г.
15 декабря президент Финляндии Александр Стубб назвал текущий момент переговоров по урегулированию конфликта на Украине критическим. Он считает, что стороны близки к мирному соглашению.