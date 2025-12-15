Стубб заявил о критическом моменте в переговорах по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб назвал текущий момент переговоров по украинскому урегулированию критическим. Его слова приводит Õhtuleht.
«В то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года. И, конечно, прямо сейчас мы работаем над тремя документами», – сказал он.
15 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине был достигнут значительный прогресс.
13 декабря The Wall Street Journal отмечала, что переговоры в Берлине имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.