Зеленский назвал пять пунктов мирного плана, которые Украина обсудит с США
Украинская делегация на встрече с представителями США 27 декабря намерена обсудить пять ключевых пунктов плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит телеканал Freedom.
По словам главы государства, в центре переговоров будут гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты могут предоставить Украине, а также гарантии со стороны европейских стран. Отдельный блок обсуждения будет посвящен «военной составляющей».
Кроме того, стороны затронут план послевоенного восстановления Украины, который предполагает подготовку ряда дополнительных документов. Пятым пунктом станет обсуждение плана последовательных действий, предполагающего пошаговую реализацию мирных договоренностей.
Зеленский отметил, что после проработки всех положений Вашингтон представит результаты переговоров российской стороне. Он подчеркнул, что задача Киева – зафиксировать предложения в письменном виде, включая гарантии безопасности, договоренности о восстановлении и 20-пунктный мирный план, содержащий компромиссные элементы.
Президент также заявил, что власти будут учитывать реакцию украинского общества на возможные договоренности и готовы к открытому диалогу. По его словам, для выражения воли граждан предусмотрены различные демократические механизмы, включая референдумы и выборы.
27 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что видит шансы на достижение мирного соглашения по Украине. 26 декабря американский президент в интервью Politico сообщил, что мирный план президента Украины будет возможен только после его одобрения.