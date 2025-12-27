Трамп заявил о «хороших шансах» на мирное соглашение по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит шансы на достижение мирного соглашения по Украине. Его слова передает The New York Post.
Трамп отметил, что украинское предложение выглядит проработанным, при этом подчеркнул, что путь к миру остается сложным. «Я думаю, у нас есть хорошие шансы. Я думаю, они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет этого, другая – нет», – сказал он.
26 декабря Трамп в интервью Politico сообщил, что мирный план президента Украины будет возможен только после его одобрения.
27 декабря стало известно, что Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида) в 23:00 мск.
Зеленский представил план, согласно которому Украина не будет отступать в Донбассе и потребует от России вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Кроме того, Украина рассчитывает на гарантии безопасности по образцу ст. 5 Устава НАТО, где нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.
Москва с сомнением восприняла эту инициативу, поскольку план Зеленского существенно отличается от тех обсуждений, которые Россия ведет с США.