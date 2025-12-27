Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп и Зеленский встретятся в Палм-Бич 28 декабря в 23:00 мск

Ведомости

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида) в 23:00 мск, указано в графике мероприятий Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что мирный план, предложенный Киевом, будет возможен только после его одобрения. Согласно плану Зеленского, представленного 24 декабря, страна не будет отступать в Донбассе, а Россия должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украине должны предоставить гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников).

Москва скептически отнеслась к возможности такой инициативы, так как план Зеленского сильно отличается от обсуждаемого Россией с США.

Читайте также:Эксперты оценили приемлемость «плана Зеленского» для России
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её