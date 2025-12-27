Трамп и Зеленский встретятся в Палм-Бич 28 декабря в 23:00 мск
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида) в 23:00 мск, указано в графике мероприятий Белого дома.
Накануне Трамп заявил, что мирный план, предложенный Киевом, будет возможен только после его одобрения. Согласно плану Зеленского, представленного 24 декабря, страна не будет отступать в Донбассе, а Россия должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украине должны предоставить гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников).
Москва скептически отнеслась к возможности такой инициативы, так как план Зеленского сильно отличается от обсуждаемого Россией с США.