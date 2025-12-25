Путин получил от Дмитриева мирный план Трампа

24 декабря Песков сообщил, что Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в Майями. На основе этих данных Кремль намерен сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты с Вашингтоном в ближайшее время. Песков отказался комментировать информацию о документах, которые привез Дмитриев.