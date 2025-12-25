Путин получил от Дмитриева мирный план Трампа

Путин получил от Дмитриева мирный план ТрампаВ Кремле анализируют документ по украинскому урегулированию
Мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев передал российскому главе Владимиру Путину после переговоров с американской делегацией в Майями, анализируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», – подчеркнул представитель Кремля.
24 декабря Песков сообщил, что Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в Майями. На основе этих данных Кремль намерен сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты с Вашингтоном в ближайшее время. Песков отказался комментировать информацию о документах, которые привез Дмитриев.
20 декабря спецпредставитель президента РФ прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Встречи прошли с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера.
22 декабря Уиткофф назвал консультации российской и американской делегаций продуктивными и конструктивными.