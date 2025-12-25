Газета
Главная / Политика /

Путин получил от Дмитриева мирный план Трампа

В Кремле анализируют документ по украинскому урегулированию
Ведомости

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев передал российскому главе Владимиру Путину после переговоров с американской делегацией в Майями, анализируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», – подчеркнул представитель Кремля.

24 декабря Песков сообщил, что Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в Майями. На основе этих данных Кремль намерен сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты с Вашингтоном в ближайшее время. Песков отказался комментировать информацию о документах, которые привез Дмитриев.

20 декабря спецпредставитель президента РФ прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Встречи прошли с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера.

22 декабря Уиткофф назвал консультации российской и американской делегаций продуктивными и конструктивными.

