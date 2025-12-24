Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в Майами

Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в МайамиАмериканские коллеги знают главные параметры позиции России
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев доложил российскому главе Владимиру Путину о переговорах с американской делегацией в Майями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что главные параметры позиции Москвы хорошо известны коллегам из Вашингтона. На основе этой информации Кремль намерен сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты с США в ближайшее время по имеющимся каналам.
Песков не стал комментировать информацию о документах, которые привез Дмитриев.
«Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации», – подчеркнул представитель Кремля.
20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Встречи проходили с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера. 22 декабря Уиткофф назвал прошедшие консультации российской и американской делегаций продуктивными и конструктивными.
Politico писало со ссылкой на заявления участников делегаций, что переговоры по Украине в Майами не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта.