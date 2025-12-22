Газета
Главная / Политика /

Уиткофф назвал продуктивными консультации РФ и США по Украине во Флориде

Ведомости

Прошедшие в штате Флорида консультации российской и американской делегаций были продуктивными и конструктивными, сообщил в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«За прошедшие два дня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента [США Дональда] Трампа по Украине», – написал он.

По словам Уиткоффа, в переговорном процессе РФ и США также приняли участие зять главы Белого дома Джаред Кушнер и сотрудник администрации Трампа Джош Грюнбаум.

22 декабря Дмитриев намекнул, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может пройти в Москве. «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», – отметил спецпредставитель российского лидера в X.

