Уиткофф назвал продуктивными консультации РФ и США по Украине во Флориде
Прошедшие в штате Флорида консультации российской и американской делегаций были продуктивными и конструктивными, сообщил в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«За прошедшие два дня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента [США Дональда] Трампа по Украине», – написал он.
По словам Уиткоффа, в переговорном процессе РФ и США также приняли участие зять главы Белого дома Джаред Кушнер и сотрудник администрации Трампа Джош Грюнбаум.
22 декабря Дмитриев намекнул, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может пройти в Москве. «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», – отметил спецпредставитель российского лидера в X.