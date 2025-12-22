Дмитриев намекнул о следующем месте переговоров по Украине
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча по украинскому вопросу может состояться в Москве. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», – написал Дмитриев.
20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя американского лидера Джареда Кушнера.
21 декабря Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные.