Дмитриев намекнул о следующем месте переговоров по Украине

Ведомости

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча по украинскому вопросу может состояться в Москве. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», – написал Дмитриев.

20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя американского лидера Джареда Кушнера.

21 декабря Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные.

