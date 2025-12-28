Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», заявил Ушаков. Для окончательного же прекращения боевых действий, по его словам, «требуется, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу». Ушаков пояснил, что данные решения касаются Донбасса, где Киеву следует в ближайшее время принять решения, исходя из ситуации, складывающейся на поле боя.