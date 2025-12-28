Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и ТрампаБеседа состоялась за несколько часов до переговоров президентов США и Украины во Флориде
Президенты России и США в ходе телефонного разговора 28 декабря договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономики. Об этом журналистам на брифинге сказал помощник президента Юрий Ушаков, раскрыв некоторые подробности разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Телефонный разговор состоялся в воскресенье вечером по инициативе президента США. По словам Ушакова, Трамп хотел обсудить с Путиным «нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования». Ушаков отметил, что Трамп хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря в Мар-а-Лаго во Флориде.
В ходе разговора Путин согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию конфликта вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп, сказал Ушаков: «Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, a вторая – вопросами экономической сферы». О параметрах начала функционирования этих рабочих групп договорятся в начале января.
Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал «российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность [об урегулировании конфликта на Украине], весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух [российской и американской] администраций».
Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», заявил Ушаков. Для окончательного же прекращения боевых действий, по его словам, «требуется, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу». Ушаков пояснил, что данные решения касаются Донбасса, где Киеву следует в ближайшее время принять решения, исходя из ситуации, складывающейся на поле боя.
Трамп настаивал на скорейшем завершении конфликта. Также он говорил о «впечатляющих перспективах» экономического сотрудничества между США, Россией и Украиной после успешного урегулирования, подчеркнул Ушаков. Президент США сказал, что «украинский кризис оказался для него самым трудным» для урегулирования и «что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию», рассказал представитель Кремля: «Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским».
В начале разговора лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников. Ушаков добавил, что президенты в ходе беседы пожелали счастья народам двух стран, в целом разговор носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер». Путин и Трамп проявили заинтересованность в поиске долговременного решения для урегулирования конфликта на Украине. Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи Трампа и Зеленского сегодня вечером.
Трамп сразу после разговора написал у себя в соцсети TruthSocial, что у него состоялся «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России. Встреча Трампа с Зеленским начнется в ближайшее время.
Последний раз Путин и Трамп разговаривали по телефону 16 октября. Тогда лидеры договорились провести встречу на высшем уровне в Будапеште. 22 октября американский президент во время беседы с генсекретарем НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи, пояснив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.