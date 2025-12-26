Газета
Главная / Политика /

Рябков: Москва полностью готова к решению конфликта на Украине

На окончательное соглашение можно выйти только после разрешения первоисточников кризиса
Ведомости

Москва полностью готова к урегулированию российско-украинского конфликта, но с учетом разрешения первоисточников кризиса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С нашей стороны есть полная готовность, мы ждем такого же подхода с другой стороны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рябков указал при этом, что без «правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, просто не получится выход на окончательные договоренности». Он призвал фокусироваться на «сути вопроса».

Уитакер ожидает урегулирования конфликта на Украине в ближайшие 90 дней

Политика / Международные отношения

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит у Киева готовности к завершению конфликта. Он указал, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г.

В конце ноября 2025 г. США представили проект мирного плана, который предусматривает в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Украинская и европейская стороны указали на спорные пункты документа: вопрос территорий, гарантий безопасности и ограничения численности ВСУ.

21 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план, не способствуют достижению договоренностей между Москвой и Киевом.

Читайте также:МИД: план Зеленского сильно отличается от обсуждаемого с США
