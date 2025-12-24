Уитакер ожидает урегулирования конфликта на Украине в ближайшие 90 дней

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит готовности Киева к завершению конфликта. Российский президент указал, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.