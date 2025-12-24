Уитакер ожидает урегулирования конфликта на Украине в ближайшие 90 дней
Российско-украинский конфликт может завершиться в течение 90 дней. С таким прогнозом выступил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.
«Если он [конфликт] и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит готовности Киева к завершению конфликта. Российский президент указал, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.
Сейчас стороны работают над мирным планом на основе документа, представленного США в конце ноября. Российская сторона в целом положительно оценила документ, в то время как украинская и европейская стороны указали на спорные пункты. Это касается, прежде всего, вопроса территорий, гарантий безопасности и ограничения численности ВСУ.