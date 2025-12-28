Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более часа

Ведомости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 75 минут, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, разговор носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер», в начале президенты обменялись поздравлениями в связи с Новым годом и Рождеством. Далее лидеры перешли к обсуждению вопросов урегулирования украинского конфликта.

Трамп выслушал оценку Путина относительно подходов России к разрешению кризиса на Украине. Ушаков указал, что президент США согласился с доводами о том, что предлагаемые Украиной и ее европейскими союзниками варианты временного прекращения огня под разными предлогами приведут лишь к возобновлению конфликта.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Политика / Международные отношения

«Требуется прежде всего, конечно, от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу, это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах», – сказал помощник президента России, имея в виду вывод украинских войск из ДНР, на чем ранее настаивала российская сторона.

28 декабря Трамп заявил о проведении телефонных переговоров с Путиным, информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент США назвал беседу хорошей и продуктивной, не раскрыв дополнительных деталей.

В этот же день состоятся переговоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в городе Палм-Бич штата Флорида, начало запланировано на 13:00 по местному времени (21:00 мск).

Читайте также:Трамп примет Зеленского в присутствии прессы
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте