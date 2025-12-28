Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более часа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 75 минут, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, разговор носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер», в начале президенты обменялись поздравлениями в связи с Новым годом и Рождеством. Далее лидеры перешли к обсуждению вопросов урегулирования украинского конфликта.
Трамп выслушал оценку Путина относительно подходов России к разрешению кризиса на Украине. Ушаков указал, что президент США согласился с доводами о том, что предлагаемые Украиной и ее европейскими союзниками варианты временного прекращения огня под разными предлогами приведут лишь к возобновлению конфликта.
«Требуется прежде всего, конечно, от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу, это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах», – сказал помощник президента России, имея в виду вывод украинских войск из ДНР, на чем ранее настаивала российская сторона.
28 декабря Трамп заявил о проведении телефонных переговоров с Путиным, информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент США назвал беседу хорошей и продуктивной, не раскрыв дополнительных деталей.
В этот же день состоятся переговоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в городе Палм-Бич штата Флорида, начало запланировано на 13:00 по местному времени (21:00 мск).