Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более часа

«Требуется прежде всего, конечно, от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу, это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах», – сказал помощник президента России, имея в виду вывод украинских войск из ДНР, на чем ранее настаивала российская сторона.