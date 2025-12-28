Трамп примет Зеленского в присутствии прессы
Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет президента Украины Владимира Зеленского в присутствии прессы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго», – добавил он.
Переговоры Трампа и Зеленского состоятся в городе Палм-Бич (штат Флорида) в 13:00 по местному времени (21:00 мск).
Запланированная встреча Зеленского и Трампа пройдет без участия европейских лидеров. Киев добивался личной встречи Зеленского с Трампом на протяжении нескольких месяцев. В ЕС ожидают, что переговоры могут пройти успешно, поскольку нынешние контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные. Однако при этом европейские дипломаты подчеркивают непредсказуемость американского лидера, сообщал CNN.