Политика

Трамп примет Зеленского в присутствии прессы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет президента Украины Владимира Зеленского в присутствии прессы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго», – добавил он.

Переговоры Трампа и Зеленского состоятся в городе Палм-Бич (штат Флорида) в 13:00 по местному времени (21:00 мск).

Запланированная встреча Зеленского и Трампа пройдет без участия европейских лидеров. Киев добивался личной встречи Зеленского с Трампом на протяжении нескольких месяцев. В ЕС ожидают, что переговоры могут пройти успешно, поскольку нынешние контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные. Однако при этом европейские дипломаты подчеркивают непредсказуемость американского лидера, сообщал CNN.

