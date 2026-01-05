Трамп заявил, что не верит в удар по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о попытке Украины нанести удар по резиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, он сказал: «Я не верю, что этот удар произошел», пишет Reuters.