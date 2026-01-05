Трамп заявил, что не верит в удар по резиденции Путина

Трамп заявил, что не верит в удар по резиденции ПутинаПо его мнению, некое происшествие действительно случилось «довольно близко»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о попытке Украины нанести удар по резиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, он сказал: «Я не верю, что этот удар произошел», пишет Reuters.
Трамп уточнил, что некое происшествие действительно случилось «довольно близко» к резиденции, но не имеет к ней отношения.
Об атаке стало известно 29 декабря. 31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки. По данным ведомства, украинские беспилотники вылетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – 91 дрон был уничтожен над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин обсудил произошедшее в телефонном разговоре с Трампом. По его словам, американский лидер был шокирован и возмущен произошедшим. Позже атаку на государственную резиденцию президента РФ осудили ряд зарубежных лидеров.
Источники The Wall Street Journal (WSJ), якобы знакомые с отчетом ЦРУ, 1 января сообщили, что целью атаки ВСУ в Новгородской области якобы был некий «военный объект». В ЦРУ от комментариев отказалось.