WSJ: ВСУ в Новгородской области пытались нанести удар якобы по военной цели

Об атаке стало известно 29 декабря. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что 91 беспилотник был уничтожен средствами ПВО. 31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки. По данным ведомства, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – 91 дрон был уничтожен над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.