WSJ: ВСУ в Новгородской области пытались нанести удар якобы по военной цели

Ведомости

Целью атаки ВСУ в Новгородской области якобы был некий «военный объект». Так утверждают источники The Wall Street Journal  (WSJ), якобы знакомые с отчетом ЦРУ. 

Об атаке стало известно 29 декабря. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что 91 беспилотник был уничтожен средствами ПВО. 31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки. По данным ведомства, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – 91 дрон был уничтожен над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. 

По данным WSJ, согласно оценки ЦРУ попыток нападения на резиденцию в Новгородской области якобы не было – об этом сообщил американский чиновник, ознакомленный с разведданными. По словам источника WSJ, США установили, что Украина пыталась нанести удар по военной цели. ЦРУ отказалось от комментариев американскому СМИ.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин обсудил произошедшее в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер был шокирован и возмущен произошедшим. Позже атаку на государственную резиденцию президента РФ осудили ряд зарубежных лидеров.

Читайте также:Как в России отреагировали на атаку на резиденцию Путина
