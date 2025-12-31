Минобороны показало беспилотник, который пытался атаковать резиденцию Путина
Вооруженные силы Украины при атаке на государственную резиденцию президента России использовали беспилотник с фугасной боевой частью массой до 6 кг и поражающими элементами. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Гром» на видеокадрах Минобороны РФ.
На видео показан один из украинских дронов, сбитых при подлете к резиденции Владимира Путина. Как пояснил военный, беспилотник нес фугасный заряд весом 6 кг. «Данная фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов. В связи с попаданием в хвостовую часть данный беспилотный аппарат остался целым», – отметил он.
Житель поселка Рощино Игорь Большаков рассказал, что звук беспилотников, направленных на резиденцию президента РФ в Новгородской области 29 декабря, был слышен со стороны Валдайского озера.
По его словам, он проснулся под утро от шума. Сначала даже не понял, что происходит. «Звук ракеты первый раз в жизни слышал. Такой скрежет. Со стороны озера я слышал, да», – отметил мужчина на видео, предоставленном Минобороны РФ.
31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки на резиденцию президента в Новгородской области. По данным ведомства, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Всего, как сообщалось, в атаке участвовал 91 БПЛА.
Начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков подчеркнул, что построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений в районе резиденции однозначно свидетельствуют о целенаправленном, тщательно спланированном и эшелонированном характере атаки. Ущерба объекту, по данным Минобороны, допущено не было.
Об атаке стало известно 29 декабря. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что 91 беспилотник был уничтожен средствами ПВО. Позднее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин обсудил произошедшее в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер был шокирован и возмущен произошедшим. Позже атаку на государственную резиденцию президента РФ осудили ряд зарубежных лидеров.