Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмомПрезидент Белоруссии задался вопросом, кому это было надо
Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина.
«Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. Я думаю о том, кому это было надо», – сказал журналистам Александр Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Сегодня с осуждением атаки госрезиденции на Валдае выступил президент Таджикистана. Эмомали Рахмон поговорил об этом по телефону с российским лидером.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области беспилотниками. По его словам, в налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены средствами ПВО. Лавров подчеркнул, что атака произошла в период, когда между РФ и США шли контакты по вопросам урегулирования конфликта. Министр также заявил, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что тема атаки на резиденцию обсуждалась в телефонном разговоре Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся 29 декабря. По словам Ушакова, российский лидер проинформировал американского президента о произошедшем. Трамп, как отметил Ушаков, был шокирован и возмущен этой атакой. При этом, по словам помощника президента, Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать взаимодействие с США и работу по поиску политико-дипломатического урегулирования. Одновременно он предупредил американского лидера, что переговорная позиция Москвы будет скорректирована с учетом произошедшего и что ответ России на атаку украинских беспилотников является неизбежным.
30 декабря Путин также провел телефонные разговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры выразили осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ.