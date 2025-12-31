Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что тема атаки на резиденцию обсуждалась в телефонном разговоре Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся 29 декабря. По словам Ушакова, российский лидер проинформировал американского президента о произошедшем. Трамп, как отметил Ушаков, был шокирован и возмущен этой атакой. При этом, по словам помощника президента, Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать взаимодействие с США и работу по поиску политико-дипломатического урегулирования. Одновременно он предупредил американского лидера, что переговорная позиция Москвы будет скорректирована с учетом произошедшего и что ответ России на атаку украинских беспилотников является неизбежным.