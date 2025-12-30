Газета
Пезешкиан осудил попытку удара Киева по резиденции Путина

Ведомости

В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным иранский лидер Масуд Пезешкиан осудил атаку Украины на резиденцию главы российского государства в Нижегородской области. Об этом сообщает Кремль.

Путин и Пезешкиан также обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Тегерана в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру.

Кроме того, в ходе телефонного разговора главы государств поднимали тему ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Лавров: атака на резиденцию подтвердила террористическую сущность властей Киева

Политика / Международные отношения

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России при помощи беспилотников. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.

30 декабря Путин также провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Последний выразил решительное осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области.

