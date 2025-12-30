Пезешкиан осудил попытку удара Киева по резиденции Путина
В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным иранский лидер Масуд Пезешкиан осудил атаку Украины на резиденцию главы российского государства в Нижегородской области. Об этом сообщает Кремль.
Путин и Пезешкиан также обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Тегерана в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру.
Кроме того, в ходе телефонного разговора главы государств поднимали тему ситуации вокруг иранской ядерной программы.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России при помощи беспилотников. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.
30 декабря Путин также провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Последний выразил решительное осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области.