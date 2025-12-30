Лавров: атака на резиденцию подтвердила террористическую сущность властей Киева
Атака на резиденцию президента России вновь подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москва с благодарностью воспринимает реакцию иностранных государств, осудивших атаку украинских беспилотников. Россия признательна за слова поддержки и солидарности.
«Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. По их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей», – заявил Лавров.
В этой связи, отметил глава МИДа, тем, кто в ЕС и НАТО требует предоставления Украине «железобетонных» гарантий безопасности в рамках процесса урегулирования при участии России и США, следует ответить на вопрос, какой режим и с какой целью они стремятся защитить.
По словам министра, цель Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона заключается в сохранении режима, который стремится удержать контроль над территорией, где вопреки нормам международного права запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика. А оппозиционеры и несогласные там подвергаются репрессиям.
Именно такое образование рядом с Россией, заявил Лавров, требуется европейским русофобам для реализации планов подготовки новой агрессии против РФ. Он добавил, что «расистская сущность киевского режима и цинизм его внешних спонсоров» очевидны для значительной части мирового сообщества. По словам министра, без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса.
29 декабря Лавров сообщил, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Все дроны были уничтожены. По его словам, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Министр пояснял, что ВС РФ уже определили объекты и время ответных ударов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что в телефонном разговоре президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа 29 декабря российский лидер сообщил о террористической атаке на резиденцию. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен произошедшим. Путин подчеркнул готовность продолжать взаимодействие с американскими партнерами, предупредив о корректировке переговорной позиции Москвы и неизбежности ответа на атаку.
30 декабря Госдума потребовала жесткого ответа на атаку резиденции.