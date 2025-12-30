Лавров: атака на резиденцию подтвердила террористическую сущность властей Киева

В этой связи, отметил глава МИДа, тем, кто в ЕС и НАТО требует предоставления Украине «железобетонных» гарантий безопасности в рамках процесса урегулирования при участии России и США, следует ответить на вопрос, какой режим и с какой целью они стремятся защитить.