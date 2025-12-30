Госдума потребовала жесткого ответа на атаку резиденции Путина

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области с использованием беспилотников. Всего в налете участвовал 91 дрон. Их все удалось уничтожить. По словам Лаврова, атака произошла в период, когда проходили контакты между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что ВС РФ уже определили объекты для ответных ударов и время их нанесения.