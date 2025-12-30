Госдума потребовала жесткого ответа на атаку резиденции Путина
Ответ России на атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ должен быть жестким. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Ответ должен быть жестким, со своей стороны настаиваем на этом. Прощать нельзя», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин считает, что власти Украины, пришедшие к власти в результате госпереворота, стремятся любой ценой удержаться. По его словам, российские войска ведут наступление по всей линии фронта, а потери украинской стороны, включая пропавших без вести, составляют около 2 млн человек, однако для президента Украины Владимира Зеленского это «лишь статистика». Спикер Госдумы также отметил, что миллионы граждан покинули Украину, а другим, по его утверждению, запрещено говорить на родном языке.
Володин подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предпринимает шаги к мирному урегулированию, а лидер РФ Владимир Путин со своей стороны ведет диалог для поиска решений проблем, «созданных Байденом и его окружением в Европе». При этом, по мнению Володина, Зеленский делает все возможное, чтобы договоренности не состоялись, а достигнутый прогресс был сорван.
Спикер Госдумы обратил внимание на заявление Зеленского о готовности покинуть пост после окончания боевых действий, отметив, что «чем дольше война, тем дольше он будет у власти», а сами боевые действия, по его словам, являются для украинского лидера способом сохранить власть и финансовую поддержку Евросоюза.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области с использованием беспилотников. Всего в налете участвовал 91 дрон. Их все удалось уничтожить. По словам Лаврова, атака произошла в период, когда проходили контакты между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что ВС РФ уже определили объекты для ответных ударов и время их нанесения.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в телефонном разговоре Путина и Трампа 29 декабря российский лидер сообщил о террористической атаке на резиденцию, совершенной Киевом. Трамп был шокирован и возмущен произошедшим. Путин подчеркнул готовность продолжать взаимодействие с американскими партнерами, однако предупредил, что переговорная позиция Москвы будет скорректирована и ответ на атаку неизбежен.