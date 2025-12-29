В Минобороны рассказали об атаке БПЛА на резиденцию Путина
В период с 28 по 29 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 91 украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, над территорией Брянской области за ночь сбили 49 украинских дронов, которые летели в направлении Новгородской области. Над Смоленским регионом перехватили один дрон, направляющийся в ту же сторону.
Кроме того, над самой Новгородской областью до 7:00 мск 29 декабря сбили 18 украинских БПЛА, которые следовали к резиденции президента. В период с 7:00 до 9:00 мск российские силы ПВО уничтожили еще 23 беспилотника.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 БПЛА. Все они были уничтожены.