Президент Таджикистана осудил украинскую атаку на резиденцию Путина

Украинскую атаку осудил целый ряд мировых лидеров. Первым был президент США Дональд Трамп. Он заявил, что был «очень зол», услышав об атаке от президента Путина. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) назвали произошедшее гнусным актом. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф охарактеризовал атаку как «отвратительный акт». Иран заявил, что «всегда настаивал на том, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован мирными средствами». «Глубокую обеспокоенность» без прямого осуждения Украины выразил премьер Индии Нарендра Моди. В МИД Китая призвали все стороны соблюдать три принципа: предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды, и создать условия для политического урегулирования кризиса.