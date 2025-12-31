Президент Таджикистана осудил украинскую атаку на резиденцию Путина

Президент Таджикистана осудил украинскую атаку на резиденцию ПутинаПодобные действия Рахмон назвал недопустимыми
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Он осудил недавнюю атаку украинских беспилотников на госрезиденцию в Новгородской области.
«Подобные действия, посягающие на гособъекты и безопасность руководства страны, являются недопустимыми и препятствуют переговорному процессу по достижению мира и стабильности», – сообщили в пресс-службе таджикского президента (цитата по Sputnik Таджикистан).
Об атаке стало известно 29 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в налете участвовал 91 дрон, все их уничтожили.
Украинскую атаку осудил целый ряд мировых лидеров. Первым был президент США Дональд Трамп. Он заявил, что был «очень зол», услышав об атаке от президента Путина. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) назвали произошедшее гнусным актом. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф охарактеризовал атаку как «отвратительный акт». Иран заявил, что «всегда настаивал на том, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован мирными средствами». «Глубокую обеспокоенность» без прямого осуждения Украины выразил премьер Индии Нарендра Моди. В МИД Китая призвали все стороны соблюдать три принципа: предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды, и создать условия для политического урегулирования кризиса.
30 декабря Путин провел телефонные разговоры и с лидерами стран Средней Азии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев «высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников». Решительно осудил «провокационную атаку» и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как пишет Financial Times, Украина столкнулась с серьезным международным давлением после попыток атаковать резиденцию и сейчас пытается сгладить дипломатические последствия. Один из украинских чиновников заявил изданию, что обвинения Москвы призваны «подтолкнуть американцев к негативным эмоциям» по отношению к президенту Владимиру Зеленскому.