FT: Киев пытается сгладить дипломатические последствия атаки на резиденцию в РФ

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России беспилотниками. В налете участвовал 91 дрон, все их уничтожили. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он также отмечал, что ВС РФ уже определили объекты для ответных ударов.