FT: Киев пытается сгладить дипломатические последствия атаки на резиденцию в РФ
Украина столкнулась с серьезным дипломатическим давлением после попыток атаковать резиденцию президента России Владимира Путина и теперь пытается смягчить последствия произошедшего. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, к осуждению атаки на резиденцию российского лидера, наряду с президентом США Дональдом Трампом, присоединились Индия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты.
«Украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России», – отмечает газета.
Один из украинских чиновников заявил изданию, что обвинения Москвы призваны «оправдать продолжающиеся удары России» и «подтолкнуть американцев к негативным эмоциям» по отношению к президенту Владимиру Зеленскому.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России беспилотниками. В налете участвовал 91 дрон, все их уничтожили. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он также отмечал, что ВС РФ уже определили объекты для ответных ударов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что в телефонном разговоре Путина и Трампа 29 декабря российский лидер проинформировал американского президента о террористической атаке на резиденцию. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен произошедшим. Путин при этом подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США. Но президент РФ предупредил о корректировке переговорной позиции Москвы и неизбежности ответа на атаку.
30 декабря Путин провел телефонные разговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Оба лидера выразили осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России.