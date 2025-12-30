Как в мире отреагировали на сообщения о попытке атаки резиденции Путина

Первым об атаке резиденции Путина на Валдае заявил днем 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в инциденте принял участие 91 дрон и все они были сбиты. Лавров отметил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США, но скорректирует свои подходы к ведению мирного диалога. Кроме того, Лавров предупредил Киев об ответных мерах: «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены». Позже в похожем ключе выступил и Ушаков. Минобороны России сообщило об атаке несколькими часами позже. Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявление Лаврова о намеренной атаке резиденции Путина. В свою очередь он заявил, что Россия готовит удар. Он на момент публикации вечером 30 декабря не последовал.