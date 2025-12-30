Как в мире отреагировали на сообщения о попытке атаки резиденции Путина

Как в мире отреагировали на сообщения о попытке атаки резиденции ПутинаСША, Центральная Азия и Ближний Восток осудили, Индия, Китай и Иран – обеспокоились
На заявление российских официальных лиц и ведомств о попытке украинских беспилотников 29 декабря нанести массированный удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области к вечеру 30 декабря отреагировали в США, Индии, Китае, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп еще поздним вечером 29 декабря после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху первым из зарубежных лидеров сообщил, что ему стало известно об атаке от российского коллеги, с которым он в тот день говорил по телефону. Такую информацию до этого сообщил и помощник Путина Юрий Ушаков.
«Это неприемлемо. Не забывайте, ведь я лично остановил поставки ракет Tomahawk [Украине]. Я сделал это, потому что сейчас деликатный этап переговоров, не время для таких действий», – подчеркнул Трамп. Он также добавил, что был «очень зол», услышав об атаке от президента Путина.
Атаку на резиденцию осудили некоторые страны Ближнего Востока. Одними из первых, вторыми после Трампа, стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Министерство иностранных дел Эмиратов в ночь на 30 декабря назвало произошедшее гнусным актом, несущим угрозу для безопасности и стабильности. МИД ОАЭ выразило солидарность арабской монархии с президентом Путиным.
Вторил ОАЭ и Пакистан, его премьер Шехбаз Шариф охарактеризовал атаку случившееся как «отвратительный акт», что представляет «серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира». В соцсети Х Шариф подчеркнул солидарность пакистанской стороны с Путиным и объявил о своем решительном неприятии подрыва безопасности и угроз миру.
Соседний и с ОАЭ, и с Пакистаном Иран, подписавший в начале 2025 г. соглашение о стратегическом партнерстве с Россией, высказался обтекаемо. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багани заметил, что Тегеран «всегда настаивал на том, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован мирными средствами». «Мы надеемся, что обе страны как можно скорее смогут разрешить свои разногласия в ходе переговорного процесса, и мы станем свидетелями завершения этой дорогостоящей войны», – сказал Багаи.
Утром 30 декабря свою «глубокую обеспокоенность» случившимся без прямого осуждения Украины выразил и премьер Индии, второго торгового партнера России, Нарендра Моди. Он отметил, что «продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира», и призвал не подрывать эти усилия.
С подобным заявлением выступили и в МИД Китая. Там призвали все стороны соблюдать три принципа: предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды, и создать условия для политического урегулирования кризиса.
Высказался и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В телефонном разговоре с Путиным 30 декабря он «высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию президента России», сообщил официальный сайт Кремля. Решительно осудил «провокационную атаку» и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Первым об атаке резиденции Путина на Валдае заявил днем 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в инциденте принял участие 91 дрон и все они были сбиты. Лавров отметил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США, но скорректирует свои подходы к ведению мирного диалога. Кроме того, Лавров предупредил Киев об ответных мерах: «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены». Позже в похожем ключе выступил и Ушаков. Минобороны России сообщило об атаке несколькими часами позже. Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявление Лаврова о намеренной атаке резиденции Путина. В свою очередь он заявил, что Россия готовит удар. Он на момент публикации вечером 30 декабря не последовал.
Прокомментировал ситуацию на следующий день после сообщений Лаврова и Ушакова, 30 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется. Что касается обломков, я не могу сказать. Это скорее тема для наших военных», – заявил он журналистам. Сам Путин об этом не высказывался.
Европейские официальные лица не комментировали сообщения об атаке резиденции на Валдае. Глава Еврокомиссии обсуждала в этот день ход украинского урегулирования с Трампом и Зеленским по телефону. Хранил молчание и периодически подключавшийся к посредническим усилиям по Украине и значимый торговый партнер России президент входящей в НАТО Турции Реджеп Эрдоган. Не комментировали пока инцидент в Африке и Южной Америке.
Вашингтон после сообщений об атаке в затруднительном положении, поскольку Трамп зачинатель текущих переговорных инициатив, говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. Поскольку очевидно, что такая атака – по сути угроза суверенитету ядерного государства, Трамп дополнительно отметил, что будет уточнять вопрос о подтверждении факта атаки со спецслужбами, дабы проецировать самостоятельность и принципиальность как главнокомандующего и не форсировать события, подчеркнул Павлов.
По его мнению, развитие ситуации будет зависеть от действий Москвы на военном и дипломатическом треке. Кроме того, значение будет иметь степень последовательности реализации выбранной Вашингтоном стратегии. Другие крупные мировые центры, Китай, Индия и даже Иран, последовательно призывали избегать эскалации и вновь выразили обеспокоенность. При этом наиболее показательна жесткая реакция ОАЭ: «Это может быть связано с посредническими усилиями Эмиратов на украинском треке по ряду чувствительных вопросов», – полагает Павлов.