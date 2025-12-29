Как в России отреагировали на атаку на резиденцию Путин

Атака на резиденцию требует от России принятия «абсолютно адекватных мер реагирования», сказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Чем жестче будет наша реакция, тем у нас будет больше уверенности в том, что такие атаки больше не повторятся, и киевскому режиму не удастся сорвать процесс мирного урегулирования», – добавил депутат.