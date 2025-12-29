Как в России отреагировали на атаку на резиденцию Путин

Как в России отреагировали на атаку на резиденцию ПутинМосква обещает «серьезный ответ», но из переговоров с Вашингтоном выходить не будет
29 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил о масштабной атаке на резиденцию президента в Новгородской области. По его словам, в атаке участвовали около 100 беспилотников, дроны уничтожены. На фоне этого состоялись телефонные разговоры главы государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. «Ведомости» собрали главные реакции на атаку.
Что рассказал Лавров
Атака произошла в ночь с 28 на 29 декабря с использованием 91 беспилотника, заявил Лавров. Все БПЛА были сбиты, данных о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.
«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта», – сообщил министр, отметив при этом, что Москва не будет выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами.
Вместе с тем, Россия пересмотрит свою переговорную позицию, а также ответит на атаку со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
МИД о правде и провокациях
Следующим с заявлением по инциденту выступил заместитель Лаврова Александр Грушко. По его словам, Киев устраивает провокации всякий раз, когда переговорный процесс входит в «деликатную фазу»: «Я хотел бы сказать, что это становится уже практикой».
Грушко считает, что руководство Украины намеренно не дает сформироваться условиям для достижения мирного урегулирования.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что слова Лаврова – это правда. «И за эти преступления киевский режим ответит», – написала она в Telegram.
Ушаков про реакцию Трампа
Президент США «был шокирован и в буквальном смысле возмущен» атакой на резиденцию Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков после разговора Путина и Трампа. Атака на резиденцию, по словам Ушакова, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому «нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки».
«С нашей стороны было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», – сказал он. Россия остается в переговорном процессе с США, заявил Путин, но по целому ряду договоренностей, достигнутых на предыдущем этапе и наметившихся развязок, позиция России будет пересмотрена.
Главы государств по итогам беседы «весьма по-дружески» условились поддерживать диалог, заключил Ушаков. Сам Трамп пока телефонный разговор и атаку на резиденцию не комментировал.
Реакция в Госдуме
С учетом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию президента России – попытка его физического устранения. С таким мнением выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Политик считает, что «зеленый свет» Зеленскому дали «европейские хозяева, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение».
Атака на резиденцию требует от России принятия «абсолютно адекватных мер реагирования», сказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Чем жестче будет наша реакция, тем у нас будет больше уверенности в том, что такие атаки больше не повторятся, и киевскому режиму не удастся сорвать процесс мирного урегулирования», – добавил депутат.
Действия украинской стороны являются шагом для срыва переговорного процесса, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Москва сделает выводы и пересмотрит подходы к переговорной позиции, сказал он.
Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что разговор президентов России и США «не оставляет шансов для Владимира Зеленского, который давно потерял всякую легитимность и управляет своим народом, исходя из понимания своей личной безопасности».
Оценка экспертов
Атака на резиденцию Путина – попытка Зеленского застопорить переговорный процесс, саботировать его, показать свое мнение о действиях Трампа, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Эксперт также допустил, что вероятный ответ России на атаки беспилотников даст повод Киеву для демонизации России в глазах США. При этом, по словам Кошкина, Украина может попытаться перетянуть канат на свою сторону и попытаться заявить, что новость про атаку была сфабрикована. Эти события станут проверкой на прочность намерений Трампа, насколько он действительно заинтересован в мире и готов ли адаптироваться под обстоятельства.