Путин предупредил Трампа об ответе за атаку на резиденцию
Россия ответит на украинскую атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области. Об этом заявил российский глава государства Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом, передает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», – сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.
После этого состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Ушаков заявил, что президент США «был шокирован и в буквальном смысле возмущен» атакой на резиденцию Путина.