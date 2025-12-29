Газета
Главная / Политика /

Путин предупредил Трампа об ответе за атаку на резиденцию

Ведомости

Россия ответит на украинскую атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области. Об этом заявил российский глава государства Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом, передает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», – сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.

После этого состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Ушаков заявил, что президент США «был шокирован и в буквальном смысле возмущен» атакой на резиденцию Путина.

