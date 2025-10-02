Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана вступил в силу

В ведомстве подчеркнули, что соглашение определяет основные направления долгосрочного сотрудничества между Москвой и Тегераном. В частности, документ предусматривает усиление взаимодействия стран на международной арене. РФ и Иран обязуются прилагать совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности в регионе, а также противодействовать общим угрозам и вызовам.