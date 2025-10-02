Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном официально вступил в силу 2 октября. Об этом напомнил российский МИД. Документ подписали президенты стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января.
В ведомстве подчеркнули, что соглашение определяет основные направления долгосрочного сотрудничества между Москвой и Тегераном. В частности, документ предусматривает усиление взаимодействия стран на международной арене. РФ и Иран обязуются прилагать совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности в регионе, а также противодействовать общим угрозам и вызовам.
Соглашение отражает стратегический выбор российского и иранского руководства в пользу углубления дружественных отношений, говорится в сообщении МИДа.
«Это событие знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений, достигших качественно нового уровня всеобъемлющего стратегического партнерства», – подчеркивает министерство.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 17 января в Кремле. Подписание договора станет «прочным фундаментом для развития впереди», отметил Пезешкиан.
После церемонии подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и Пезешкиан выступили с заявлениями и ответили на вопросы журналистов. Путин заявил, что договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между странами, отметил он. Важнейшая область сотрудничества – энергетика.