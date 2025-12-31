Газета
Минобороны раскрыло детали атаки Украины на резиденцию Путина

Гособъект не получил повреждений
Ведомости

Минобороны России рассказало, как отражалась атака на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщает ведомство, украинские беспилотники взлетели из Сумской и Черниговской областей. Удар планировался сразу с нескольких направлений: дроны были сбиты над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Всего – 91 БПЛА.

Подготовку атаки выявили около 19 часов 20 минут 28 декабря 2025 г. Судя по сообщению ведомства, атака продолжалась до 8 часов 30 минут 29 декабря. В отражении удара применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Пресс-служба Минобороны
Пресс-служба Минобороны

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений, непосредственно в районе резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждает, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», – подчеркнул начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков.

Ущерба резиденции президента России при атаке не допущено, отметили в ведомстве.

Об атаке впервые стало известно 29 декабря. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда сообщил, что в налете участвовал 91 дрон, все их уничтожили. После этого помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп обсудили это по телефону. Трамп, как отметил Ушаков, был шокирован и возмущен этой атакой, а Путин предупредил американского лидера, что переговорная позиция Москвы будет скорректирована.

Как в мире отреагировали на сообщения о попытке атаки резиденции Путина

Политика / Международные отношения

Атаку на госрезиденцию осудили многие мировые лидеры. С осуждением выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Иран, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия. «Глубокую обеспокоенность» без прямого осуждения Украины выразил премьер Индии Нарендра Моди. В МИД Китая призвали все стороны избегать эскалации.

30 декабря Путин провел телефонные разговоры и с лидерами стран Средней Азии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев «высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников». Решительно осудил «провокационную атаку» и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По информации Financial Times, Украина сейчас пытается сгладить дипломатические последствия инцидента.

