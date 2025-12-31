Минобороны раскрыло детали атаки Украины на резиденцию Путина

Об атаке впервые стало известно 29 декабря. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда сообщил, что в налете участвовал 91 дрон, все их уничтожили. После этого помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп обсудили это по телефону. Трамп, как отметил Ушаков, был шокирован и возмущен этой атакой, а Путин предупредил американского лидера, что переговорная позиция Москвы будет скорректирована.