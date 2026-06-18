Bloomberg: Трамп хочет дать лицензию на производство ракет в ЕС и на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Они хотели бы иметь такую возможность, мы рассмотрим этот вопрос», – говорил Трамп прессе 17 июня на полях саммита «Группы семи» (G7) во французском Эвиане.
Агентство отметило, что Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, «которые могут производить только США». Но американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время. По словам официальных лиц, Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность лицензирования.
3 марта Трамп заявлял, что США имеют безграничный запас вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно». В июле 2025 г. The Wall Street Journal писала со ссылкой на бывшего старшего советника Пентагона Дэна Колдуэлла, что промышленная база США «деградировала» из-за поставок оружия Киеву на миллиарды долларов. Теперь стране необходимы годы для пополнения запасов.