WSJ: США нужны годы для восполнения запасов оружия из-за поставок на Украину

Автор статьи также объяснил, что причиной приостановки поставок оружия на Украину со стороны американского лидера Дональда Трампа стало то, что у Пентагона сейчас недостаточно боеприпасов, «чтобы снабжать <...> партнеров по всему миру, сохраняя при этом свою способность воевать и побеждать в войнах».