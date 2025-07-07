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WSJ: США нужны годы для восполнения запасов оружия из-за поставок на Украину

Ведомости

Промышленная база США «деградировала» из-за поставок оружия Киеву на миллиарды долларов. Теперь стране необходимы годы для пополнения запасов, отметил бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в статье, написанной для газеты The Wall Street Journal.

При сохранении текущих темпов производства – в месяц, по его словам, в стране появляется до 60 ракет Stinger – замена отправленного в Киев оружия займет более четырех лет, подчеркнул Колдуэлл. В числе утраченных запасов он назвал более 3000 ракет Stinger и «миллионы артиллерийских снарядов».

Автор статьи также объяснил, что причиной приостановки поставок оружия на Украину со стороны американского лидера Дональда Трампа стало то, что у Пентагона сейчас недостаточно боеприпасов, «чтобы снабжать <...> партнеров по всему миру, сохраняя при этом свою способность воевать и побеждать в войнах».

1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Позже эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она объяснила это первоочередностью национальных интересов США. 4 июля Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе по вопросу возможных поставок ПВО Киеву.

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